10 правил в своей комнате на английском языке

1.Don't come without knocking 2) Don't leave the door opening 3) Don't shut the windows 4) Don't touch my notebook 5) Don't remove my things 6) Don't lie on my bed 7) Don't switch on my player 8) Don't switch off my TV 9) Don't take my books and copybooks 10) Don't enter my room if I am out 1) Не входите без стука 2) Не оставляйте дверь открытой 3) Не закрывайте окна 4) Не трогайте мой ноутбук 5) Не передвигайте мои вещи 6) Не лежите на моей постели 7) Не включайте мой плеер 8) Не выключайте мой телевизор 9) Не берите мои книги и тетради 10) Не входите в мою комнату, если меня нет дома