Написать 3 предложения. в предложениях должны быть словосочитание . по 4 словочита??ий в предложение
Русский язык
Написать 3 предложения. в предложениях должны быть словосочитание . по 4 словочита??ий в предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь льёт как из ведра! Как из ведра
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