Как 2 исчезла и как корень в знаменатель попал? x*sin45=x*(корень из 2/2)=???????????=x/корень из 2
Алгебра
Как 2 исчезла и как корень в знаменатель попал? x*sin45=x*(корень из 2/2)=???????????=x/корень из 2
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