Как 2 исчезла и как корень в знаменатель попал? x*sin45=x*(корень из 2/2)=???????????=x/корень из 2

Алгебра

Как 2 исчезла и как корень в знаменатель попал? x*sin45=x*(корень из 2/2)=???????????=x/корень из 2

Автор: Гость