Помогите пожалуйста Определите по карте смену природных зон по параллели 40 с.ш. и по меридиану 80 в.д. Объясните причины установленных фактов .
География
Помогите пожалуйста Определите по карте смену природных зон по параллели 40 с.ш. и по меридиану 80 в.д. Объясните причины установленных фактов .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотреть нужно какие природные зоны идут по этой параллели. Кажется, вначале там леса умеренного пояса, потом степи, потом пустыни, потом горные районы, потом муссонные леса (могу ошибаться в деталях). Причина - с Атлантики постоянно поступает влажный воздух. Чем дальше - тем меньше влаги. И тем больше континентальность климата - соответственно больше колебания температуры. То же самое с меридианом. Только там разница в том, что основная причина смены природных зон - увеличение солнечного тепла по мере продвижения к югу.
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