Слово солнце пишется с буквой Л почему?
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Слово солнце пишется с буквой Л почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово соЛнышко.
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