Виды вегетативного размножения.Их характеристика и примеры)

Биология
Виды вегетативного размножения.Их характеристика и примеры)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вегетативное размножение сохраняет в основном биологические свойства и признаки материнского растения, например, пирамидальность, разрезнолистность, окраску цветка и пр. Оно позволяет выращивать комнатные растения из кусочков стебля, листа, корня, так как многие декоративные тропические виды в условиях умеренного климата семян не дают — например, алоэ, фикус, традесканция, аспидистра, монстера, антуриум, аукуба и многие другие. Вегетативный способ размножения — пока единственно возможный путь закрепления у многих растений тех ценных сортовых свойств, которые накапливал и отбирал человек в процессе многовековой культуры. Чистые сорта, ценные своими качествами (окраска, махровость, запах и т. п.) , можно сохранить только при условии вегетативного размножения. В этом и состоит существенное отличие вегетативного и семенного размножения. Вегетативно размноженные растения зацветают скорее, чем выращенные из семян. Существуют различные способы вегетативного размножения: стеблевыми и листовыми черенками, делением кустов, отпрысками, отводками, усами и т. п. Наиболее распространено размножение стеблевыми черенками. Черенком называется любая отделенная от стебля часть, которая в благоприятных условиях развивается в самостоятельное растение. Лучшее время для черенкования — весна (март — апрель) . Посаженные в это время черенки успевают образовать хорошую корневую систему, дают несколько побегов в течение летнего периода и лучше перезимовывают, чем черенки более поздней посадки. Черенкованные ранней весной растения зацветают летом: бегония, пеларгония, фуксия, абутилон и др. На черенки лучше брать молодые или чуть одревесневшие побеги длиной 6—8 см, с 2—3 междоузлиями и 3—4 листами, иначе они могут загнить. У некоторых растений (например, филодендрона) при недостатке посадочного материала можно использовать средние части побегов с одним узлом. Некоторые растения (диффенбахию, драцену) можно размножать старыми участками стебля (по 1—2 узла) , сбросившими листья. Для черенкования часто используют небольшие стеблевые побеги, их можно срезать с «пяткой» , т. е. с кусочком ткани основного стебля. При необходимости получить большое количество посадочного материала у этих растений срезают верхушку. Это провоцирует образование боковых побегов близ среза (у драцены, кордилины) . Если листья на черенке крупные, их укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение воды. Срезают черенки острым ножом, не сжимая живых тканей. Нижний срез делают косым (непосредственно под листом или почкой) , верхний — на 1—1,5 см выше почки. Исключение составляют некоторые ароидные, у которых срезы делают на 2—3 см ниже узла, так как корни у них могут образовываться и на междоузлиях. При черенковании растений, содернсащих млечный сок, черенки на время опускают в теплую воду. Трудно укореняющиеся черенки обрабатывают ростовыми веществами. Сок алоэ стимулирует развитие растений, образование корней у черенков. Его можно использовать как весьма доступный и эффективный биостимулятор для укоренения черенков. Гумат натрия используется из расчета 1—1,5 г на 100 мл горячей воды.
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