Выбери 10 слов из словаря и образовать новые слова с помощью приставок. суффиксов
Русский язык
Выбери 10 слов из словаря и образовать новые слова с помощью приставок. суффиксов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью суффиксов: 1 молоко - молочный, 2 морковь - морковный, 3 капуста - капустный, 4 учитель - учительская, 5 тетрадь - тетрадный. С помощью приставок: 1 работа - заработать, 2 город - пригород, 3 сахар - засахарить, 4 мороз - заморозить, 5 дорога - придорожный
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