Помогите пожалуйста!!!упр.108.Спасибо за ранее!))

Русский язык
Помогите пожалуйста!!!упр.108.Спасибо за ранее!))
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Гость:
Имена собственные выписать а потом в выделенных словах найти орфограммы и выписать с проверочными словами как окном-окна
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