Установите последовательность движения крови в организме рыб, начиная с предсердия: А) красная аорто б) желудочек в) Вены г) предсердие д) сосуды жабр 1) ........ 2)............ 3)........... 4).............. 5)............
Биология
Установите последовательность движения крови в организме рыб, начиная с предсердия: А) красная аорто б) желудочек в) Вены г) предсердие д) сосуды жабр 1) ........ 2)............ 3)........... 4).............. 5)............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предсердие -> желудочек -> сосуды жабр -> красная аорта -> вены 1 -г 2 -б 3 -д 4 -а 5 -в
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