Установите последовательность движения крови в организме рыб, начиная с предсердия: А) красная аорто б) желудочек в) Вены г) предсердие д) сосуды жабр 1) ........ 2)............ 3)........... 4).............. 5)............

Биология

Установите последовательность движения крови в организме рыб, начиная с предсердия: А) красная аорто б) желудочек в) Вены г) предсердие д) сосуды жабр 1) ........ 2)............ 3)........... 4).............. 5)............

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