Созвездие весеннего неба рассказ 2 класс
Окружающий мир
Созвездие весеннего неба рассказ 2 класс
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Гость:
Какое оно темное, это весеннее звездное небо! Три с половиной месяца назад в тот же час суток южная половина неба была украшена семью ярчайшими звездами. А сейчас наше внимание привлекают лишь три звезды первой величины, одиноко сияющие в окружении немногочисленных и неярких весенних звезд. 15 апреля, 11 часов вечера. Чуть справа от небесного меридиана, почти на полпути от точки юга до зенита видно созвездие Льва, в котором без особого труда угадывается силуэт гривы и туловища царя зверей. Главная звезда этого созвездия - Регул. На юго-востоке видны две яркие звезды. Та, что повыше и поярче, - оранжевая звезда Арктур, самая яркая из весенних звезд, главная в созвездии Волопаса. Ниже и правее Арктура - голубоватая Спика, возглавляющая созвездие Девы. Лев, Волопас и Дева - главнейшие и наиболее выразительные из весенних созвездий. Справа от Льва - созвездие Рака, а сверху над Львом - ничем не примечательное крошечное созвездие Малого Льва. Правее Волопаса видны созвездия Гончих Псов и Волос Вероники, а правее и ниже Девы неправильный четырехугольник из звезд почти одинаковой яркости образует созвездие Ворона. В длинном созвездии Гидры легко найти только сравнительно яркую звезду а (2M). Зато Чаша и Секстант, заключенные между Львом и Гидрой, настолько невыразительны, что наметить их четкие контуры просто не удается. Левее и ниже Спики низко над горизонтом видны две звезды (2,8M и 2,6M) - альфа и бета из созвездия Весов.
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