Реши задачу. В одном мотка 80 см проволоки, а в другом -на 20 см меньше.Сколько всего сантиметров проволоки в двух мотка?

Математика
Реши задачу. В одном мотка 80 см проволоки, а в другом -на 20 см меньше.Сколько всего сантиметров проволоки в двух мотка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80-20=60 см - во втором мотке 2) 80+60=140 см
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