Реши задачу. В одном мотка 80 см проволоки, а в другом -на 20 см меньше.Сколько всего сантиметров проволоки в двух мотка?

Математика

Реши задачу. В одном мотка 80 см проволоки, а в другом -на 20 см меньше.Сколько всего сантиметров проволоки в двух мотка?

Автор: Гость