В классе 36 человек. Их них 5 человек едут до школы на трамвае, 7 на метро, 9 на автобусе, а остальные идут пешком? Решите пожалуйста эту задачу, срочно!!! Дам 15 баллов. (если что задача на проценты)
Математика
В классе 36 человек. Их них 5 человек едут до школы на трамвае, 7 на метро, 9 на автобусе, а остальные идут пешком? Решите пожалуйста эту задачу, срочно!!! Дам 15 баллов. (если что задача на проценты)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36-5-7-9 = 31-7-9=24-9=15 Ответ: 15 человек идет пешком
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