В классе 36 человек. Их них 5 человек едут до школы на трамвае, 7 на метро, 9 на автобусе, а остальные идут пешком? Решите пожалуйста эту задачу, срочно!!! Дам 15 баллов. (если что задача на проценты)

Математика

В классе 36 человек. Их них 5 человек едут до школы на трамвае, 7 на метро, 9 на автобусе, а остальные идут пешком? Решите пожалуйста эту задачу, срочно!!! Дам 15 баллов. (если что задача на проценты)

Автор: Гость