В классе мальчиков в два раза больше,чем девочек.Если из этого класса уйдут 4 мальчика,то мальчиков будет на 4 больше чем девочек.Сколько учеников в данном классе ?
Алгебра
В классе мальчиков в два раза больше,чем девочек.Если из этого класса уйдут 4 мальчика,то мальчиков будет на 4 больше чем девочек.Сколько учеников в данном классе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д-x (2x-4)-4=x 2x-x=8 x=8(д)-девочки 8+(8*2)=24
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