В классе мальчиков в два раза больше,чем девочек.Если из этого класса уйдут 4 мальчика,то мальчиков будет на 4 больше чем девочек.Сколько учеников в данном классе ?

Алгебра

В классе мальчиков в два раза больше,чем девочек.Если из этого класса уйдут 4 мальчика,то мальчиков будет на 4 больше чем девочек.Сколько учеников в данном классе ?

Автор: Гость