В клуб пришли 30 джентльменов: некоторые – в шляпах, некоторые – без них. Затем вр??мя от времени один из джентльменов снимал с себя шляпу и надевал на голову другому джентльмену, у которого в этот момент шляпы на голове не ...
Математика
В клуб пришли 30 джентльменов: некоторые – в шляпах, некоторые – без них. Затем вр??мя от времени один из джентльменов снимал с себя шляпу и надевал на голову другому джентльмену, у которого в этот момент шляпы на голове не было. Через час 15 джентльменов заявили: “Я отдавал шляпу чаще, чем получал!” Сколько джентльменов пришли в клуб в шляпах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да пошли эти Джентельмен в ж***
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