В клуб пришли 30 джентльменов: некоторые – в шляпах, некоторые – без них. Затем вр??мя от времени один из джентльменов снимал с себя шляпу и надевал на голову другому джентльмену, у которого в этот момент шляпы на голове не ...

Математика

В клуб пришли 30 джентльменов: некоторые – в шляпах, некоторые – без них. Затем вр??мя от времени один из джентльменов снимал с себя шляпу и надевал на голову другому джентльмену, у которого в этот момент шляпы на голове не было. Через час 15 джентльменов заявили: “Я отдавал шляпу чаще, чем получал!” Сколько джентльменов пришли в клуб в шляпах?

Автор: Гость