Які з чисел 3,12,14 є коренями рівняння?а)17+х=29,б)61-х=58,в)100/х=20Г)(28/х)+8=10

Гость: Гость:

А) 17 + х = 29 б) 61 - х = 58 х = 29 - 17 х = 61 - 58 х = 12 - корень уравнения х = 3 - корень уравнения в) 100 : х = 20 г) (28 : х) + 8 = 10 х = 100 : 20 28 : х = 10 - 8 х = 5 - корень уравнения 28 : х = 2 х = 28 : 2 х = 14 - корень уравнения Вiдповiдь: а) 12; б) 3; г) 14.