Які з чисел 3,12,14 є коренями рівняння?а)17+х=29,б)61-х=58,в)100/х=20Г)(28/х)+8=10

Математика
Які з чисел 3,12,14 є коренями рівняння?а)17+х=29,б)61-х=58,в)100/х=20Г)(28/х)+8=10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 17 + х = 29                             б) 61 - х = 58 х = 29 - 17                                   х = 61 - 58 х = 12 - корень уравнения         х = 3 - корень уравнения в) 100 : х = 20                             г) (28 : х) + 8 = 10 х = 100 : 20                                  28 : х = 10 - 8 х = 5 - корень уравнения            28 : х = 2                                                      х = 28 : 2                                                      х = 14 - корень уравнения Вiдповiдь: а) 12; б) 3; г) 14.
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