Live and learn (вік живи вік учись) Прокоментувати на англійській 4-5 речень
Английский язык
Live and learn (вік живи вік учись) Прокоментувати на англійській 4-5 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It means that with years you learn more, and more. Even though you graduated from school, it doesn't mean that you finished your education. Don't lose wish to learn
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