Опыты доказывающие молекулы веществ находятся в непрерывном хаотичном порядке

Гость: Гость:

Хаотический порядок? :)) То, что молекулы находятся в непрерывном движении говорит явление диффузии, теплопроводности. Тот факт, что газы не имеют постоянного объема (заполняют весь предоставленный им объем), тоже говорит о хаотичном движении молекул газа.