Опыты доказывающие молекулы веществ находятся в непрерывном хаотичном порядке

Физика
Опыты доказывающие молекулы веществ находятся в непрерывном хаотичном порядке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хаотический порядок? :)) То, что молекулы находятся в непрерывном движении говорит явление диффузии, теплопроводности. Тот факт, что газы не имеют постоянного объема (заполняют весь предоставленный им объем), тоже говорит о хаотичном движении молекул газа.
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