Написать пять законов Хаммурапи

Гость: Гость:

Если человек украл имущество храма, он должен быть казнён. Если человек украл осла, овцу или раба, он должен быть казнён. Если человек ударил отца, ему следует отрубить руку. Если человек выбил зуб человеку, ему самому следует выбить зуб. Если человек выколол глаз человеку, ему самому следует выколоть глаз. Заранее Пожалуйста!