Сочинение миниатюра “ что в чуствую слушаям музыку мацерта

Литература
Сочинение миниатюра “ что в чуствую слушаям музыку мацерта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыка это самое лутшое лекарство. Она сможет вылечить от грусти, печали и даже от депрессии. Прослушывая разние произведения, у нас может подняться настроение, может упасть, после некоторых захочеться стремится к чему то. Какие то заставят мечтать.. Прослушывая происведения Моцарта просто захватывает то, как с помошю музыки он может передать внутреные чувства человека. Каждый воспринимает её по разному. У кого то она навевает ностальгию, кого то заставляет мечтать.  Музыку надо почуствовать не разумом, а сердцем.  
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