ОБЪЯСНЕНИЕ ПОСЛОВИЦЫ "БЕРЕГИ ЧЕСТЬ С МОЛОДУ" КАК ПОНИМАЕШЬ?

Литература
ОБЪЯСНЕНИЕ ПОСЛОВИЦЫ "БЕРЕГИ ЧЕСТЬ С МОЛОДУ" КАК ПОНИМАЕШЬ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это значит делать и поступать так, чтобы за свои поступки не было стыдно 

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