Где в атоме располагаются протоны и нейтроны? Охарактерезуйте их.
Химия
Где в атоме располагаются протоны и нейтроны? Охарактерезуйте их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Протоны и нейтроны располагаются в ядре. Протон - положительный (имеет заряд) Нейтрон - не заряженные частицы.
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