Сравните Египет и Двуречье. Климат, реки, почва, селькохозяйственная культура, занятие населения.

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Двуречье (Месопотамия) - самый древний из известных ныне центров человеческой культуры, первый очаг цивилизации. На этой территории - меж рек Тигр и Евфрат в западной Азии от Персидского залива до Армянского нагорья - последовательно сменяли друг друга государства-цивилизации Шумеры, Урук, Аккад, Вавилония, Ассирия. Египет - земледельческая цивилизация, зародившаяся в долине Нила, сформированная выходцами из Западной и Юго-западной Азии и оставившая уникальное культурное наследие. Разница в географическом расположении ( Египет - Африка, Двуречье - Азия и Ближний Восток), во времени расцвета культуры (Египет - значительно моложе), обе культуры сохранили свою историю с помощью письменности (Двуречье - глиняные таблички и клинопись, Египет - папирусы и иероглифы), в нынешнем состоянии: Двуречье фактически не существует как государство, а распределено между государствами Ирак, Сирия и Турция, Египет сохранил государственность до сих пор.В отличие от Египта здесь не развился в такой мере заупокойный культ и не строилось ничего подобного каменным громадам пирамид или погребальным сооружениям египетской знати. Но, располагая огромными средствами, архитекторы Шумера и Аккада воздвигали грандиозные ступенчатые храмы-башни (зиккураты) . В архитектуре Двуречья встречаются уже с древнейших времён колонны, не игравшие, впрочем, большой роли, а также и своды. Довольно рано появляется приём расчленения стен путём выступов и ниш, а также орнаментации стен фризами, выполненными в мозаичной технике.