Напишите пожалуйста Сочинение история Пушкина Капитанская дочь

Гость: Гость:

Капитанская дочка" положила начало русскому историческому роману. Своими произведениями на исторические темы Пушкин привнес вклад огромной ценности в русскую литературу. В своих исторических произведениях он воссоздал самые значительные эпизоды из жизни России от глубокой древности до 1812 года. Особенно привлекают поэта эпохи переворотов и кризисов начала XVII и XVIII веков. Роман "Капитанская дочка" повествует о драматических событиях 70-х годов XVIII века, когда недовольство крестьян и обитателей окраин России вылилось в войну под предводительством Емельяна Пугачева. Но роман не ограничивается только этой темой, она одна из многих, поставленных в этом многоплановом и философском произведении. Параллельно в романе Пушкин ставит и решает ряд важных вопросов: о патриотическом воспитании, о любви и верности, чести и достоинстве человека. Форма и язык произведения доведены Пушкиным до совершенства. За кажущейся простотой и легкостью скрываются серьезнейшие вопросы бытия. Пушкин изображает Пугачева сложной и противоречивой натурой. С одной стороны, он грабитель и злодей, объявленный государственным преступником, но он же справедливый и благородный человек, помнящий добро, помогающий Гриневу выкарабкаться из занятой мятежниками крепости, а потом освобождающий Машу Миронову от тирании Швабрина. Пушкин стремится объективно показать эту историческую личность, сыгравшую огромную роль в судьбе России. Перед нами предстает человек плоть от плоти народа, сведущий его самые сокровенные чаяния и горести. Емельян Пугачев старается помочь, кому быть может. По природе он не зверский человек, об этом можно судить по его отношению К Гриневу, Маше, Швабрину... Расправа же над непокорными офицерами — вынужденная мера военного времени. Так почему же все-таки исторический роман назван "Капитанская дочка"? Мне кажется, что это название наиболее полно отражает суть его. Произведение, помимо описанной темы, повествует о данной и искренней любви, ради которой Гринев отправляется в стан мятежников, а робкая и нерешительная Марья Ивановна Миронова едет ко двору императрицы, чтобы спасти своего возлюбленного, отстоять свое право на счастье, а главное — утвердить справедливость. Она смогла обосновать невиновность Гринева, верность его данной присяге. Постепенно главной героиней романа становится Марья Ивановна — капитанская дочка. Из робкой "трусихи" она, по воле обстоятельств, перерождается в решительную и стойкую героиню, сумевшую добиться торжества справедливости. Название романа "Капитанская дочка", как мне кажется, отражает суть произведения.