Масштаб карты 1 :50000. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок на карт?? длиной: а) 10 см ; б) 5 см ?

География
Масштаб карты 1 :50000. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок на карт?? длиной: а) 10 см ; б) 5 см ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 см карты = есть 50.000 см местности, то есть 500м А) 10см=5км Б) 5см=2.5км
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