Плиззззззз! Очень надо с 1-14 вопроса очень нужно очень прошу плиззззззз)

Гость: Гость:

1) В 16 веке были определены границы Северной и Южной Америки а в 17 веке и у Австралии. 2) Люди поняли что земля круглая и узнали о европейских странах. 9) В 16 веке Нидерланды. 17 веке Португалия. 18 веке Сша от Англии.