Морфологический разбор слов улесінізді и озінізді
Қазақ тiлi
Морфологический разбор слов улесінізді и озінізді
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Үлесіңізді үлес - зат есім, іңіз - тәуелдік жалғаудың 3 жағы, ді - табыс септігі. өзіңізді өз - өздік есімдік, іңіз - тәуелдік жалаудың 3 жағы, ді - табыс септігі
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