В клубе 2 кружка юных техников,по 15 человек в каждом,3 кружка рукоделия,по 10 человек в каждом,и 2 кружка рисования, по 12 человек в каждом. Объясни,что обозначают выражения:15•3 10•3 10•3-12•2 15•2+10•3
Математика
В клубе 2 кружка юных техников,по 15 человек в каждом,3 кружка рукоделия,по 10 человек в каждом,и 2 кружка рисования, по 12 человек в каждом. Объясни,что обозначают выражения:15•3 10•3 10•3-12•2 15•2+10•3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15•3-всего людей в юных техниках 10•3 всего в кружке рукоделия 10•3-12•2 на сколько больше рукоделия чем в рисования 15•2+10•3 юн.техн. и рукоделия вместе
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