В книге 3 рассказа. первый занимает столько страниц, сколько третий и второй вмест??. Второй рассказ занимает 55 страниц, что на 15 страниц больше , чем занимает третий. сколько страниц в книге?

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В книге 3 рассказа. первый занимает столько страниц, сколько третий и второй вмест??. Второй рассказ занимает 55 страниц, что на 15 страниц больше , чем занимает третий. сколько страниц в книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
55-15=40 55+40=95 95+55+40=190
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