Закупили 560м ткан. Израсходовали восьмую часть этой ткан.Сколько метров ткани изр??сходовали

Математика
Закупили 560м ткан. Израсходовали восьмую часть этой ткан.Сколько метров ткани изр??сходовали
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