Which of these animals can you keep at home?

Английский язык
Which of these animals can you keep at home?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Какие из этих животных ты можешь держать дома?
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