Какие сочетания слов в предложениях,спуститься в метро на эсколаторе. работать на эксковаторе. купить в магазине.

Русский язык
Какие сочетания слов в предложениях,спуститься в метро на эсколаторе. работать на эксковаторе. купить в магазине.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну.. так как словосочетания не может состоять из главных членов предложения (подлежащие и сказуемое вместе), то "в метро на эскалаторе" - это словосочетание.
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