1.Почему Некрасов изменил первоначальное название "Декабристки" на "Русские женщи??ы"?

Литература
1.Почему Некрасов изменил первоначальное название "Декабристки" на "Русские женщи??ы"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Главное для поэта в данном случае– показать подвиг не просто представительницы дворянского класса, а русской женщины. Замена первоначального названия «Декабристки» на «Русские женщины» подчеркнула, что героизм, сила духа, нравственная красота присущи русской женщине испокон веков. Некрасов показал, что образ «величавой славянки» не принадлежит одному социальному слою. ))
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