Розставте коефіцієнти у поданій схемі хімічної реакції : SO2+H2O-gt;H2SO4
Химия
Розставте коефіцієнти у поданій схемі хімічної реакції : SO2+H2O-gt;H2SO4
Ответ(ы):
Гость:
Она в две стадии идет 1.2SO2+O2=2SO3 2. SO3+H2O=H2SO4
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