Скласти і записати 4 речення зі словом "мати" у науковому, офіційно діловому, худож??ьому та публіцистичному стилях, в кожному стилі по одному реченні
Українська мова
Скласти і записати 4 речення зі словом "мати" у науковому, офіційно діловому, худож??ьому та публіцистичному стилях, в кожному стилі по одному реченні
Ответ(ы):
Гость:
Я маю мати таку книжку. Мати оповідання.
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