Скласти і записати 4 речення зі словом "мати" у науковому, офіційно діловому, худож??ьому та публіцистичному стилях, в кожному стилі по одному реченні

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Скласти і записати 4 речення зі словом "мати" у науковому, офіційно діловому, худож??ьому та публіцистичному стилях, в кожному стилі по одному реченні

Автор: Гость