1)Владимеро Суздольская земля2)Новгородская земля3)Гонецео Волынская земля.(а)Географическое положение(б)Природно климатические условия(в)Экологические особености(г)Полетические особености(д)Внешнея политика(д)Известные личности!
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1)Владимеро Суздольская земля2)Новгородская земля3)Гонецео Волынская земля.(а)Географическое положение(б)Природно климатические условия(в)Экологические особености(г)Полетические особености(д)Внешнея политика(д)Известные личности!
Ответ(ы):
Гость:
Везде благоприятные условия климата, а так же экологии Внешняя политика - разная Захватнические воины, мирное существование, оборонительные действия Политика новгородцев - созыв вече, стоять особняком от всех территорий Руси Политика Владимира Суздаля - Политика оборонительная против Золотой Орды З.Ы вы не уточнили век по этому ответ на ваш вопрос может быть не корректный
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