Сколько будет градусов на высоте 3000 метров если на берегу моря +23 градуса.

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Нам известно, что при изменении высоты на 1000 метров (1 км) температура воздуха изменяется на 6градусов С. Причём, при увеличении высоты температура воздуха понижается, а при уменьшении - повышается. 1)3000/1000=3 2)3*6=18 3)24-18=6градусов C