Задача: Найди периметр прямоугольного участка со сторонами 58 м и 67 м. Чему равна сторона квадрата, периметр которого в 2 раза больше периметра квадрата со сторонами, равными 12 см?
Математика
Задача: Найди периметр прямоугольного участка со сторонами 58 м и 67 м. Чему равна сторона квадрата, периметр которого в 2 раза больше периметра квадрата со сторонами, равными 12 см?
Ответ(ы):
Гость:
1) 58+58+67+67=250(м) 2) 12*4=48(м) 3) 48*2=96(м) 4) 96*4=384(м) Ответ:P=384 м
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