Задача: Найди периметр прямоугольного участка со сторонами 58 м и 67 м. Чему равна сторона квадрата, периметр которого в 2 раза больше периметра квадрата со сторонами, равными 12 см?

Математика

Задача: Найди периметр прямоугольного участка со сторонами 58 м и 67 м. Чему равна сторона квадрата, периметр которого в 2 раза больше периметра квадрата со сторонами, равными 12 см?

Автор: Гость