Помогите продолжить фразу:"совокупность достижений человека в материальной, духовной и других сферах жизнедеятельности мы называем..."
Обществознание
Помогите продолжить фразу:"совокупность достижений человека в материальной, духовной и других сферах жизнедеятельности мы называем..."
Ответ(ы):
Гость:
содействовать благородному миру»
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