Помогите продолжить фразу:"совокупность достижений человека в материальной, духовной и других сферах жизнедеятельности мы называем..."

Обществознание

Помогите продолжить фразу:"совокупность достижений человека в материальной, духовной и других сферах жизнедеятельности мы называем..."

Автор: Гость