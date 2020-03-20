Решите уравнение: а)17/20-х=14/20-3/20; б)8/15-7/15+y=14/15
Математика
Решите уравнение: а)17/20-х=14/20-3/20; б)8/15-7/15+y=14/15
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