Просклонять по падежам словосочетания: красивый город Саратов, дальнее село Горы.

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Просклонять по падежам словосочетания: красивый город Саратов, дальнее село Горы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. - красивый город Саратов Р.п. - красивого города Саратова Д.п. - красивому городу Саратову В.п. - красивый город Саратов Т.п. - красивым городом Саратовом П.п. - о красивом городе Саратове И.п. - дальнее село Горы Р.п. - дальнего села Горы Д.п. - дальнему селу Горы В.п. - дальнее село Горы Т.п. - дальним селом Горы П.п. - о дальнем селе Горы
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