Просклонять по падежам словосочетания: красивый город Саратов, дальнее село Горы.
Русский язык
Просклонять по падежам словосочетания: красивый город Саратов, дальнее село Горы.
Ответ(ы):
Гость:
И.п. - красивый город Саратов Р.п. - красивого города Саратова Д.п. - красивому городу Саратову В.п. - красивый город Саратов Т.п. - красивым городом Саратовом П.п. - о красивом городе Саратове И.п. - дальнее село Горы Р.п. - дальнего села Горы Д.п. - дальнему селу Горы В.п. - дальнее село Горы Т.п. - дальним селом Горы П.п. - о дальнем селе Горы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Скласти і записати 4 речення зі словом "мати" у науковому, офіційно діловому, худож??ьому та публіцистичному стилях, в кожному стилі по одному реченні