Скільки може бути прямокутників площею 40 см квадратних, якщо довжини сторін- цілі числа?
Математика
Скільки може бути прямокутників площею 40 см квадратних, якщо довжини сторін- цілі числа?
Ответ(ы):
Гость:
Если площадь прямоугольника 40 см² и его стороны целые числа,то его стороны могут быть 40 см и 1см,20 см и 2 см,10 см и 4 см,5 см и 8 см.Из этого делаем вывод,что с такой площадью будет 4 прямоугольника.
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