Составить распространенное предложение со словом образ.

Русский язык
Составить распространенное предложение со словом образ.
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