В книге,где напечатаны рассказ и повесть,68 страниц.Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц,чем рассказ.Сколько страниц занимает рассказ и сколько-повесть?
Математика
В книге,где напечатаны рассказ и повесть,68 страниц.Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц,чем рассказ.Сколько страниц занимает рассказ и сколько-повесть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68×3=204 (стр.) ответ:занимаем расска.
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