В книге,где напечатаны рассказ и повесть,68 страниц.Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц,чем рассказ.Сколько страниц занимает рассказ и сколько-повесть?

Математика

В книге,где напечатаны рассказ и повесть,68 страниц.Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц,чем рассказ.Сколько страниц занимает рассказ и сколько-повесть?

Автор: Гость