В книге где напечатаны рассказ и повесть 68страниц. Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц чем расскз. Сколько страниц щанимает рассказ и сколько повесть? Помогите решить уравнением и к нему вот такое примерно условие пусть ...

Математика

В книге где напечатаны рассказ и повесть 68страниц. Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц чем расскз. Сколько страниц щанимает рассказ и сколько повесть? Помогите решить уравнением и к нему вот такое примерно условие пусть x задуманое чесло

Автор: Гость