В книге где напечатаны рассказ и повесть 68страниц. Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц чем расскз. Сколько страниц щанимает рассказ и сколько повесть? Помогите решить уравнением и к нему вот такое примерно условие пусть ...
Математика
В книге где напечатаны рассказ и повесть 68страниц. Повесть занимает в 3 раза больш?? страниц чем расскз. Сколько страниц щанимает рассказ и сколько повесть? Помогите решить уравнением и к нему вот такое примерно условие пусть x задуманое чесло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - количество страниц рассказа 3х - количество страниц повести 68-х - количество страниц повести 3х=68-х 3х+х=68 4х=68 х=68:4 х=17 (стр) рассказ 68-х=68-17=51 (стр) повесть Ответ: рассказ занимает 17 страниц, а повесть 51 страницу
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