Ссоставить 5 предложений с составными существительными сказуемыми, 5 глагольных сказуемых и 2 с простыми сказуемыми

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Простое глагольное сказуемое 1) Я просил её спеть нам 2) Виктор размышлял о вчерашем происшествии 3) Мы беседовали на различные темы, волнующие нас 4) Она надеялась на благополучное окончание праздника 5) Они красиво двигались под звучную музыку Составное именное сказуемое 1) Красивые глазки Катюши кажутся темнее, радостней и веселее 2) Бедный мой друг за это время стал совсем бледным 3) Чудесная вещь - сказка 4) Нам он являлся сплошной тайной 5) Россия велика и прекрасна Составное глагольное сказуемое 1) Он стал готовиться к своему скорому отъезду 2) Она опять принялась плакать и причитать 3) Я стыдился вспоминать прошлое 4) Ребёнок боялся спать один 5) Мы продолжали настаивать на своём, но он не хотел слушать