Составить план по одной из картинок рассказа "Мальчики"

Литература
Составить план по одной из картинок рассказа "Мальчики"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Приехал Володя с другом домой.2.3 сестры Володи были уверены,что новый друг умный и учёный человек.3.Все ушли в детскую.Володя и Чечевицын очень странные.4.Володя и Чечевицын задумали уехать в Америку.5. Старшие сёстры всё узнали.6.Рано утром в Сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть,как мальчики будут бежать в Америку.Володя сомневался,но всё-таки поехал.7.На прощанье Чечевицын написал на тетради (Монтигомо Ястребиный коготь)
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