В чем сходства между растительной клеткой и животной

Биология
В чем сходства между растительной клеткой и животной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СХОДСТВА: - в химическом и молекулярном СОСТАВЕ (неорганические и органические БИОГЕННЫЕ вещества) ; - в способности к САМООБНОВЛЕНИЮ, САМОРЕГУЛЯЦИИ, САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ. - в наличии главных ОРГАНЕЛЛ: (мембраны, ЭПС, цитоплазмы, рибосом, ядра, аппарата Гольджи, митохондрий и др.) ; - в СООТВЕТСТВИИ строения (внешнего и внутреннего) - функциям, выполняемым клетками; - в одинаковом механизме ДЕЛЕНИЯ (митоз и мейоз) . - в том, что клетка - ЕДИНИЦА генетического материала, строения, развития, функционирования и размножения организма; - в их ОБЩЕМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ( все клетки гомологичны) .
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