В чем сходства между растительной клеткой и животной

Гость: Гость:

СХОДСТВА: - в химическом и молекулярном СОСТАВЕ (неорганические и органические БИОГЕННЫЕ вещества) ; - в способности к САМООБНОВЛЕНИЮ, САМОРЕГУЛЯЦИИ, САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ. - в наличии главных ОРГАНЕЛЛ: (мембраны, ЭПС, цитоплазмы, рибосом, ядра, аппарата Гольджи, митохондрий и др.) ; - в СООТВЕТСТВИИ строения (внешнего и внутреннего) - функциям, выполняемым клетками; - в одинаковом механизме ДЕЛЕНИЯ (митоз и мейоз) . - в том, что клетка - ЕДИНИЦА генетического материала, строения, развития, функционирования и размножения организма; - в их ОБЩЕМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ( все клетки гомологичны) .