Выбери слова в которых есть сочетание с шипящей : 1)линейка 6)лужица 2)тарелочка 7)??нездышко 3)ночевка 8)школа 4)животное 9)ручка 5) чурбак

Русский язык
Выбери слова в которых есть сочетание с шипящей : 1)линейка 6)лужица 2)тарелочка 7)??нездышко 3)ночевка 8)школа 4)животное 9)ручка 5) чурбак
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж, ш, ч, щ - шипящие 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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