Выбери слова в которых есть сочетание с шипящей : 1)линейка 6)лужица 2)тарелочка 7)??нездышко 3)ночевка 8)школа 4)животное 9)ручка 5) чурбак

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Выбери слова в которых есть сочетание с шипящей : 1)линейка 6)лужица 2)тарелочка 7)??нездышко 3)ночевка 8)школа 4)животное 9)ручка 5) чурбак

Автор: Гость