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Как перевести в десятичную дробь 3/2
Математика
Как перевести в десятичную дробь 3/2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо чтобы знаменатель был равен 103/2=15/10=1,5
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