В книге Зеленые страницы прочитай о каком либо растении или животном лесных зон п?? своему выбору Запиши 1-2 интересных фактов

Окружающий мир
В книге Зеленые страницы прочитай о каком либо растении или животном лесных зон п?? своему выбору Запиши 1-2 интересных фактов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня осталась книга "Зеленые страницы " и вот , зверек , который живет в лесу . Специально отправила фотографию , т . к для каждого разные интересные факты
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